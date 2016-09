Svojo 10-letno hčer je prodala posiljevalcu za steklenico vodke

HABAROVSK – S skrajnega vzhoda Rusije (blizu meje s Kitajsko) poročajo o materi, ki je svojo 10-letno hčer prodala 23-letnemu neznancu za steklenico vodke in 100 rubljev (manj kot 1,5 evra), nato pa je gledala, kako jo ta posiljuje. Deklico je našel mimoidoči v bližini bloka, kjer se je dogajalo nasilje. Bila je prestrašena in objokana, njene noge pa so bile prekrite s krvjo. Najditelj je takoj poklical policijo in reševalce, ti pa so deklico odpeljali v bolnišnico.

Moški je že v priporu, mati pa je nato hčer hotela obiskati v bolnišnici, vendar se je deklica tako prestrašila, da so ji zaposleni to preprečili. Ženska, ki ima tudi 12-letnega sina, se je nato vrnila v svojo rojstno vas, kjer so menda sovaščani nato z njo grobo obračunali.

Deklico so že izpustili iz bolnišnice in trenutno živi v otroškem zavetišču, poroča Mirror.