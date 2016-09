Svojega sina je dala brezdomki, nato pa izginila

RUSIJA – Ruski policisti iščejo žensko, ki je svojega sina na železniški postaji izročila brezdomki, ji rekla, da bo takoj nazaj, nato pa za vedno izginila, poroča Daily Mirror.

Brezdomka je imela otroka s sabo, ko je mimoidoče prosila za denar, kar se je nekaj ljudem zazdelo sumljivo. Ženska je policistom povedala, da je mama pristopila k njej, jo prosila naj popazi na dečka, nato pa odšla. Dečku je še naročila naj stoji pri miru, vendar se ni vrnila ponj.

Ker do sedaj ženske ali kakšnega drugega družinskega člana še niso izsledili, so policisti objavili dečkovo fotografijo, v upanju, da ga bo kdo spoznal. Fantek je bil takrat, ko ga je mati zapustila, oblečen v čista oblačila, vendar ne zna govoriti in pogosto joče, so še sporočili.