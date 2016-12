Svet v strahu: začenja se tretja svetovna vojna

ANKARA – Po včerajšnjem grozljivem napadu , v katerem je skrajnež pred kamerami ubil ruskega veleposlanika v Turčiji, se marsikdo boji, da je to šele začetek. Uporabniki družabnih omrežij so se namreč razpisali o tem, da je atentat na Andreja Karlova zelo podoben umoru prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki je bil povod za prvo svetovno vojno.

Povezane vsebine VIDEO: Strelski napad na odprtju razstave: veleposlanik izgubil življenje The assasination of Franz Ferdinand started WW1. So what just happened with the Russian ambassador is pretty scary — Diane Warren (@Diane_Warren) 19 December 2016

Russian ambassador to Turkey murdered by a Turkish police officer. I really, really hope this isn't an Archduke Franz Ferdinand moment. — Secular Talk (@KyleKulinski) 19 December 2016

I hope the Russian Ambassador isn't a 21st century version of Franz Ferdinand! #turkey — Noaman E A Madibbo (@NoamanMadibbo) 19 December 2016

As a history guy, I am disturbed by the Adrei Karlov/Franz Ferdinand similarities. This planet and its peoples can't survive WWIII. — Jamie McGuire (@JamieMcGuire09) 19 December 2016

Asked about possible regional implications of the shooting of the Russian Ambassador, Archduke Franz Ferdinand was unavailable for comment. — Paul D. Miller (@PaulDMiller2) 19 December 2016

Izrazili so predvsem strah pred tem, kaj bi lahko umor pomenil za razmere v svetu, in ugotavljali podobnosti med dvema zločinoma ter izpostavili, da človeštvo ne bo preživelo morebitne tretje svetovne vojne.