Sum terorizma: izvedli so več hišnih preiskav

FRANKFURT – V več mestih v nemški zvezni deželi Hessen so davi izvedli hišne preiskave zaradi suma terorizma. Kot je sporočilo tožilstvo v Frankfurtu, so pregledali skupno 54 stavb. Izdali so tudi zaporni nalog za Tunizijca, ki je oblikoval teroristično mrežo in ga iščejo tudi zaradi napada na muzej Bardo. Vse hišne preiskave naj bi bile po navedbah tožilstva povezane s 16 osumljenci, starimi od 16 do 46 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Novačil borce

Za 36-letnega Tunizijca so izdali zaporni nalog, ker naj bi bil novačil borce za skrajno sunitsko skupino Islamska država. Oblikoval naj bi bil tudi teroristično mrežo za izvedbo terorističnega napada. Po besedah predstavnika deželne policije je bilo načrtovanje napada še v zgodnji fazi, cilj napada pa še ni bil določen. Kasneje je tožilstvo na novinarski konferenci sporočilo, da proti 36-letniku v njegovi domovini poteka preiskava zaradi sodelovanja v napadu na muzej Bardo v Tunisu, v katerem je bilo marca 2015 ubitih več kot 20 ljudi, tudi turistov.

Tunizijske oblasti so zanj izdale zaporni nalog, zaradi česar je bil nekaj časa v izročitvenem zaporu v Nemčiji. Ker tunizijske oblasti do izteka roka niso predložile vseh dokumentov, na podlagi katerih bi ga Nemčija izročila Tuniziji, so ga 4. novembra lani izpustili iz pripora ter ga do današnje aretacije nenehno opazovali. Sodeloval je menda tudi v napadu v tunizijskem mestu Ben Gardane marca lani.

Ne bodo trpeli zamaskiranih fanatikov

V današnji raciji v Hessnu je sicer sodelovalo okoli 1100 policistov, ki so preiskali stanovanja, poslovne prostore in dve mošeji v Frankfurtu, Offenbachu, Darmstadtu, Limburgu in Wiesbadnu.

»Z ukrepi islamskim skrajnežem jasno sporočamo, da spremljamo razmere,« je poudaril notranji minister dežele Hessen Peter Beuth. »V naši državi ne bomo trpeli zamaskiranih fanatikov, ki zavračajo našo svobodno in demokratično ureditev, pod krinko verske svobode širijo sporočila sovraštva ter pozivajo k boju proti drugače verujočim.«

Sicer so v Berlinu že v torek zvečer prijeli tri osumljene terorizma, vendar davišnje hišne preiskave v Hessnu po poročanju dpa niso povezane s tem.