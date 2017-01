Študent (22) umrl med seksom

TAJPEJ – Tajvanska študentka je še vedno pretresena zaradi nenadne smrti njenega fanta. Njen zdravi fant se je namreč med spolnim odnosom zgrudil in umrl. Dekle, ki so jo poimenovali zgolj Fu, in 22-letni Huang, sta se ob 5. uri zjutraj prebudila in se prepustila strastem. A to je bilo za fanta usodno.

»Sredi spolnega odnosa se je začel potiti, težave je imel z dihanjem. Potem se je onesvestil in padel na posteljo. Poklicala sem ga po imenu, ampak ni se več odzval,« je povedala mladenka. Kot poroča Mirror, je 20-letnica poklicala reševalce, a v bolnišnici mu niso več mogli pomagati.

O vzrokih smrti še ugibajo. Čeprav bi kdo pomislil, da ga je v smrt pahnila kakšna nenavadna spolna igrica, pa pristojne službe domnevajo, da je šlo za kap ali srčni zastoj. Morda pa so imele prste vmes tudi nenavadno nizke temperature, še menijo. Zdravniki tamkajšnje bolnišnice so tako sporočili, da pri ekstremno nizkih temperaturah ne priporočajo živahnega seksa. Najprej se je treba vsaj malce ogreti, so dejali.

Lokalni mediji pa so se pošalili, da je umrl srečen ...