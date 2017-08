Stric jo je šestkrat posilil, deklici (10) splava nisi dovolili

CHANDIGARH – Iz Indije poročajo o deklici, stari 10 let, ki so ji zdravniki prepovedali opraviti splav, ker je zanj premlada. Deklica je zanosila po tem, ko jo je kar šestkrat posilil stric. Ko so starši zahtevali dovoljenje za prekinitev nosečnosti, pa je bilo po pregledu zarodka ugotovljeno, da za kaj takega zdravniki nimajo zakonske podlage, navaja BBC.

Rodila zdravo deklico, strica zaprli

Posiljena deklica je potem rodila 2,5 kilograma težko zdravo deklico. Njenemu posiljevalcu pa so odvzeli prostost in čaka na sojenje.