Streslo jih je z magnitudo 6,6

DŽAKARTA – Osrednji indonezijski otok Sulawesi je stresel potres z magnitudo 6,6, so sporočili ameriški seizmologi, ki so potres zabeležili ob 22.35 po lokalnem času oziroma ob 15.35 po srednjeevropskem. Epicenter je bil 80 kilometrov jugovzhodno od mesta Palu na globini devetih kilometrov.



Po prvih podatkih potres ni zahteval žrtev ali povzročil večje škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik nacionalne agencije za naravne nesreče Sutopo Purwo Nugroho je sicer povedal, da informacije o posledicah potresa še zbirajo. Pojasnil je, da so se tla tresla kakih 20 sekund.

»Ljudje so bili panični. Zdaj smo zbrani pred hišami. Elektrike ni,« je za AFP povedal prebivalec obrobja bližnjega mesta Posa. Elektrika se je kmalu vrnila vrnila in tudi ljudje so se že pomirili, še navaja AFP.



Potresno območje

Indonezija sicer leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, stičišču tektonskih plošč, kjer so pogosti potresi in izbruhi vulkanov. Decembra je močan potres v pokrajini Aceh na zahodu Indonezije zahteval več kot sto življenj, številni so bili poškodovani, tisoči pa so ostali brez strehe nad glavo.