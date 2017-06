Streljanje med navijači: 19-letnik se bori za življenje

BEOGRAD – Navijači Crvene zvezde in Partizana so se na Ulici Ivana Ribara sprli, pri tem so bili poškodovani trije mladeniči, 19-letnik pa se po strelu v trebuh bori za življenje.

Divji spor in obračun sta se vnela okoli 23. ure. Policisti so pojasnili, da je med navijači prišlo do pretepa, v katerem so bile poškodovane tri osebe, ena pa se po strelu v trebuh bori za življenje.

Da se v naselju dogaja nekaj groznega, so slišali tudi stanovalci, ki so opazili, da se je na kraj z avtom pripeljala oborožena skupina moških. Na kraju so posredovali tudi policisti, ki so bili oboroženi z avtomatskimi puškami.