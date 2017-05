Streljal s pivom v roki

SAN DIEGO – Belega revolveraša, kot poročajo, je policija ustrelila po njegovem strelskem pohodu na rojstnodnevni zabavi, na kateri so se zabavali po večini temnopolti ljudje. Na bazenu luksuznega apartmaja v San Diegu v ZDA je ubil mamico treh hčera ter ranil še sedem ljudi, štiri ženske in tri moške, vsi so v kritičnem stanju. Eden si je med kaotičnim bežanjem zlomil roko.



Policisti so kmalu ugotovili, da gre za 49-letnega Petra Selisa, očeta dveh otrok in pastorka ter nekdanjega avtomehnika pri podjetju, ki je šlo v stečaj že leta 2015.



Kmalu so ga opazili iz policijskega helikopterja, kako je v neposredni bližini polnil orožje. Priče pravijo, da je v eni roki držal pivo, v drugi pištolo.



Ljudje so se udeležili 50. rojstnega dne njihovega prijatelja, ki živi v omenjenem apartmajskem kompleksu.



»To je bila resnično srhljivka,« je dejal župan Kevin Faulconer. »Celotno mesto moli za žrtve in njihove družine.«



Policisti so Selisa ustrelili, potem ko je polavtomatsko pištolo uperil proti njim. Neki očividec je vedel povedati, da je moški nekaj časa sedel ob bazenu ter da je slavljenec v nekem trenutku celo pristopil k njemu in ga hotel pogostiti s pijačo in jedačo. Tedaj je Selis dvignil srajco, pograbil pištolo in začel streljati na množico okoli tridesetih razigranih gostov, streljal je tako dolgo, dokler mu ni pošel še zadnji naboj.



Ko so ljudje bežali, naj bi Selis glasno kričal. Zanimivo je, da naj bi bil prej videti izjemno sproščeno, morilec naj bi namreč ob bazenu povsem mirno srebal svoje pivo, dokler ni bilo že čez nekaj trenutkov kot na vojnem območju. Ustrelil naj bi najmanj tridesetkrat, povsod je bila kri, ki je rojstnodnevno zabavo spremenila v pekel.



Preiskovalci še preiskujejo, kakšen naj bi bil povod za zadnjega izmed strelskih pohodov v ZDA.