Strel iz pištole ubil 18-mesečnega fantka

ATLANTA – Zaradi strela v glavo je v McDonoughu v ameriški zvezni državi Georgia umrl 18-mesečni Noah; zgodilo se je, ko je bil v sobi s triletnim bratom, je sporočila policija in še, da je bil ubit s pištolo.



Policija še preiskuje, ali je morda triletnik ustrelil mlajšega brata ali se je mogoče sam. V času smrti je bilo v sobi nekaj odraslih, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na izjave predstavnika policije. »Odrasli menda niso bili pozorni na to, kar se je dogajalo. Nihče ni videl, kaj natančno se je zgodilo,« je povedal Mike Ireland iz okrožja Henry. »Slišali so strel in potem so videli otroka ležati na postelji.« Ali bodo proti kateremu od odraslih vložili obtožnico, ni znano, prav tako ne, ali so bili v sobi otrokovi starši.



Policija je že preiskala prstne odtise na orožju, da bi ugotovili, kdo ga je držal, ko je bil sprožen usodni strel. Orožje naj bi v sobi pustil eden od odraslih. Noaha so odpeljali v bolnišnico, a mu zdravniki niso mogli pomagati.



Družinski prijatelj Joseph Spain je odprl spletno stran GoFundMe, prek katere zbirajo denar za malčkov pogreb; v dveh dnevih se je zbralo že skoraj 5000 dolarjev. »Starši so doživeli najhujšo izgubo, potrebujejo finančno pomoč, da bodo sina lahko pokopali, si vzeli nekaj prostih dni za žalovanje in skrbeli za njegova dva sorojenca. Noah je bil vesel otrok, vedno nasmejan, starši so skrušeni,« je povedal Spain.