Srhljivo razkritje: strelec ni streljal le ljudi, za las ušli katastrofi

Dekletu nakazal 100 tisoč dolarjev



Njegova partnerica Marilou Danley ga je opisala kot prijaznega, skrbnega in tihega človeka. Danleyjeva se je v sredo vrnila s Filipinov, kamor jo je Paddock poslal pred dvema tednoma, vmes pa ji je nakazal 100.000 dolarjev, da bi družini pomagala pri nakupu hiše.



Ob vrnitvi v ZDA so jo takoj odpeljali na zaslišanje na sedež FBI v Los Angelesu. Njen odvetnik je prebral izjavo za javnost, v kateri avstralska državljanka filipinskega rodu pravi, da je morilca poznala kot prijaznega, skrbnega in tihega človeka, s katerim je upala na skupno življenje. Zagotovila je, da bo sodelovala s preiskovalci pri iskanju motiva, piše STA.



Denarja za hišo je bila vesela, čeprav je sumila, da je bilo to morda poslovilno darilo. Vseeno pa ji na kraj pameti ni padlo, da bo storil kaj takega.