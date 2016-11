Strašno! Na dvorišču našli človeško lobanjo

BEOGRAD – Grozljiva najdba je precej vznemirila stanovalce neke ulice v Zemunu: na dvorišču pred hišo so namreč našli človeško lobanjo.



»Sosed je popoldne, okoli 15.30, parkiral pred lopo kot vedno. Ko je stopil iz avta, je ob grmičevju zagledal človeško glavo. Takoj je poklical policijo,« je za srbske medije povedal Kiro Taskov in pristavil, da del človeškega telesa, ki je ležal ravno pred njegovo hišo, tam ni mogel biti dolgo. »Okoli 14. ure sem peljal pse na sprehod, a nisem nič videl. Če bi bila lobanja tam, bi jo psi zagotovo zavohali. Dve uri pozneje je bilo na dvorišču polno policistov. Pomislil sem, da so prišli zaradi kakega sosedskega spora, šele včeraj mi je soseda vse povedala,« pravi Kiro.



Soseda si po mraku ne upa več ven, večina drugih pa meni, da ni razloga za strah. »Prepričani so, da so glavo privlekli psi, verjetno s koruznega polja, ki je za našim dvoriščem. Zdaj je preorano, tam je mogoče najti marsikaj. Poleg tega je zraven tudi cesta, glavo je lahko odvrgel kdor koli,« pojasnjuje Taskov in še, da je policija polje dolgo preiskovala.



»Soseda je slišala forenzike, ki so ocenili, da je bila glava odsekana pred dvema mesecema,« pravi Taskov, policija pa je za medije povedala, da ne gre za glavo, pač pa lobanjo, ki je morda desetletja ležala zakopana v zemlji. Po prvih podatkih naj bi bila iz druge svetovne vojne. Več bodo ugotovili v naslednjih dnevih na inštitutu za sodno medicino, kjer jo proučujejo.



Za skrivnost pa je po prvih podatkih odgovoren labradorec, psička Astra. »Verjetno je glavo našla in prinesla Astra, ki ves dan prosto leta po naselju in redno prinaša nenavadne predmete. Nekoč je privlekla konjske kosti. Ni drugega pojasnila, le kdo bi sredi belega dne vrgel glavo na dvorišče, v katero gleda najmanj deset stanovanj?« se sprašuje Taskov.