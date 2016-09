Strašne podrobnosti: staršema prerezal vrat in ju zvlekel v spalnico

POKUPSKO – Znane so strašne podrobnosti o družinski tragediji na Hrvaškem. Stjepan Štimac, star komaj 19 let, je najprej ubil 52-letno mamo Mirico, nato pa z nožem v rokah pričakal še 59-letnega očeta Stjepana, strastnega lovca, ki se je domov vrnil pozno zvečer.

Po poročanju portala Jutarnji list je oba ubil tako, da jima je z velikim lovskim nožem prerezal vrat. Izkrvavela sta, on pa je nož odvrgel v dnevi sobi in za seboj brisal sledove krvi. Krvava oblačila in obutev je odložil v vreče za smeti in jih pustil v kopalnici, mrtva starša pa odvlekel do spalnice in poleg njiju čakal vse od torka zvečer do četrtka sredi dneva. Truplo mame je položil na posteljo, očetovega pa ne. Nato je prižgal svečo.

Zločin se je zgodil v torek med 19. in 22. uro v družinski hiši na Lukinić Brdu. Potem ko so ga v četrtek popoldne privedli na policijsko postajo, so ga zaslišali. O svojih dejanjih menda molči, kar mu je najbrž svetoval odvetnik. Odredili so mu enomesečni pripor. Obstaja možnost, da ga bodo prepeljali na psihiatrijo.