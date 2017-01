Strašna tragedija: Po zabavi našli šest mrtvih najstnikov

Fantje in dekleta so bili stari 18 in 19 let, zasebno zabavo pa so imeli v soboto zvečer. Foto: Shutterstock

FRANKFURT – V nemškem mestu Arnstein na Bavarskem so danes v vrtni lopi našli trupla šestih najstnikov, ki so dan pred tem imeli zabavo. Vzrok smrti še ni znan, je danes sporočila nemška policija.

Fantje in dekleta so bili stari 18 in 19 let, zasebno zabavo pa so imeli v soboto zvečer. Potem ko se vso noč njegova dva otroka nista javila, je oče danes zjutraj odšel v svojo vrtno lopo, da bi preveril, ali je vse v redu. Našel pa je trupla šestih fantov in deklet, tudi svojega sina in hčerke. Takoj je poklical urgenco in policijo, ki so takoj prispeli na kraj dogodka.

Policija je sporočila, da vzrok smrti ni jasen, da pa prvi dokazi ne kažejo na nasilno smrt. Odprli so preiskavo.