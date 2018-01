Strašna nesreča jih spremlja: starši pokopali že tretjega otroka

REDDITCH – Kruta usoda je doletela družino iz Redditcha. Starši so namreč izgubili že tretjega otroka, za katerega je bila usodna redka srčna bolezen. Carrick Prentice-Underwood (19) iz Redditcha je umrl prejšnji četrtek. Pred njim je leta 2010 preminila njegova sestra Charlotte (16), leta 2013 pa še njegov 17-letni brat Craig.

Ko je umrl še Craig, so ugotovili, da je imel vaskularni ehlers-danlosov sindrom, ki je povzročil težave s srcem. Starši so prepričani, da je to bilo krivo tudi za smrt Charlotte.

Tragično novico o smrti sina Carricka sta sporočila prek družbenega omrežja, kjer so jima mnogi izrekli sožalje.

Defibrilatorje v šole

Kljub že tretji smrti v družini so se preostali člani odločili, da se bodo borili in zbirali sredstva za opremo, ki bi lahko preprečile prihodnje smrti. To bitko so sicer začeli že po smrti hčerke, prizadevali pa so si zato, da bi imeli defibrilatorje tudi v šolah.

Starši skupaj s sinom Mitchellom nadaljujejo zbiranje sredstev za nakup in nameščanje defibrilatorjev, ljudi pa tudi seznanjajo, kako jih uporabiti, poroča BBC.