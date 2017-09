Strašna nesreča: iz reke so potegnili truplo otroka (4), mamico še iščejo

VUKOVAR – Danes okoli poldneva so iz reke Donave v bližini Vukovarja potegnili truplo 4-letnega otroka, poroča 24sata. Ob tem dodajajo, da obstaja velika verjetnost, da je v reki še eno truplo, ki ga še iščejo.

Predpostavljajo, da je šlo za mamo in otroka, ki sta se odpravila na sprehod ob reki. V nekem trenutku naj bi otrok padel v reko, mama pa naj bi skočila za njim in ga skušala rešiti. Kljub temu, da so reševalci otroka oživljali je bilo zanj prepozno.

Dodajajo še, da je področje, kjer so našli otrokovo truplo zelo strmo in ni primerno za sprehajanje. Vse podrobnosti nesreče še niso znane, niti ni znana identiteta otroka in pogrešane osebe.

Otrokovo truplo so že prepeljali v Vukovarsko bolnišnico.