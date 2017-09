Strašljivo: mučili so jo, posilili in ji prerezali vrat

COARI – Šolska ravnateljica iz Velike Britanije je tragično končala svoje raziskovanje na reki Amazonki. Emma Kelty je pustila službo, da bi raziskovala svet. Po pacifiški obali in Antarktiki je odšla na območje reke Amazonke. Čeprav je vedela za vse nevarnosti, je sedla v kanu in se odpravila na pot. A na reki so jo ubili, pred tem pa posilili, mučili ter ji prerezali vrat in jo še ustrelili. Njeno truplo so nato odvrgli v reko, piše 24sata.

Za njen umor sumijo 17-letnika, člana ene izmed kriminalnih tolp. Moški je priznal, da je dvakrat ustrelil Britanko, policija pa išče še šest drugih osumljenih iz te tolpe.

»Mislimo, da so jo ustrelili in ubili, ko je kampirala na otoku v bližini vasi Lauro Sodre,« je dejal predstavnik policije. Tolpa ji je ukradla tablico, dva mobitela, kamero in dron ter to poskušala preprodati.



Le dva dni pred izginotjem je Emma napisala na facebook, kje je in da ji bodo ukradli čoln, njo pa ubili … Pred tem je poročala o srečanju s 50 oboroženimi moškimi.

Na tem območju naj bi tekla glavna tihotapska mreža, tolpe pa tihotapce napadajo in okradejo, da potem same drogo preprodajajo naprej.