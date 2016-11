Strah, da je na delu serijski morilec

BERLIN, ZÜRICH – Na jugu Nemčije so našli trupla treh mladih žensk, v Švici pa huje ranjeno dekle. Policisti iz obeh držav bolj kot ne tavajo v temi, a počasi se le premika, sumijo, da bi lahko bil na delu serijski morilec. Primeri so si namreč grozljivo podobni.



Truplo 27-letne Carolin Gruber iz nemškega kraja Endingen am Kaiserstuhl so našli prejšnji četrtek na robu gozda, obdukcija je pokazala, da je bila posiljena. Šla je teč in izginila. Sredi oktobra je bila 30 kilometrov od Endingena posiljena in ubita 19-letna Maria iz Freiburga. Švicarska policija je nemško obvestila, da primera spominjata na dogodek iz Emmna: julija 2015 je 26-letnico med kolesarjenjem napadel moški, podrl jo je na tla in posilil; preživela je, a je bila močno ranjena, zaradi napada je paralizirana. Tudi Maria je bila napadena med kolesarjenjem in posiljena. Na istem območju je 3. junija izginila 28-letna Isabelle Kellenberger, njene posmrtne ostanke so našli 9. junija v Überlingenu, bila je le v spodnjem perilu, oblačil ni bilo. Truplo je bilo že v razpadajočem stanju, njeno identiteto so morali ugotoviti z analizo DNK. Policija je sprva domnevala, da gre za samomor, vendar so starši prepričani, da je bila umorjena. Ko so slišali, da so Carolin Gruber našli mrtvo, so policiste prosili, naj podrobneje preučijo primer njihove Isabelle.



Ali so primeri povezani, še ni znano, a preiskovalci te možnosti ne izključujejo. V Freiburgu so v zvezi s primerom privedli 940 ljudi, 190 moških je prostovoljno dalo vzorec DNK. Doslej so preiskali skoraj 1000 vzorcev DNK, a za zdaj napadalca niso našli. .