Stopnja ogroženosti povišana na kritično

LONDON – Islamska država je danes prevzela odgovornost za eksplozijo na postaji podzemne železnice v Londonu , poroča nemška tiskovna agencija dpa. Število ranjenih je naraslo na 29, stopnjo ogroženosti pa so na otoku povišali na kritično, besede premierke Therese May povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Najvišja stopnja ogroženosti sicer pomeni, da varnostne službe verjamejo, da se pripravlja nov teroristični napad. Policija četrto eksplozijo v Londonu in peto v Veliki Britaniji letos obravnava kot teroristični napad.

»To je sorazmeren in razumen korak, ki bo zagotovil dodatno zaščito med preiskavo,« je še dejala Mayeva v televizijski izjavi. Na določenih zavarovanih območjih, ki niso dostopna javnosti, bo policijsko osebje po besedah premierke nadomestilo vojaško, Londončani pa lahko v prihodnjih dneh na ulicah in javnih prevoznih sredstvih pričakujejo več oboroženih policistov, ki bodo zagotavljali varnost.

V napadu, ki so ga po poročanju z Islamsko državo povezane tiskovne agencije Amapak izvedli pripadniki IS, je eksplodirala improvizirana eksplozivna naprava. Eksplozija je odjeknila v jutranjih urah na postaji Parsons Green, ko je bil vlak na prostem in ne pod zemljo, ter povzročila požar. Urgentne službe so najmanj 19 ljudi takoj odpeljale v bolnišnico, trije so tja prišli sami, nihče pa ni huje ranjen ali v smrtni nevarnosti.