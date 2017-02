Stomilijonski plen končal v smeteh?

V sojenju trem obtoženim za eno največjih kraj umetnin v tem tisočletju se je zgodil šokanten preobrat. V ponedeljek je namreč Yonathan Birn na sodišču izjavil: »Umetnine sem vrgel v smeti. To je grozno, to je moja največja napaka v življenju, toda zgrabila me je panika, ko sem začutil, da mi policija diha za ovratnik. Šel sem v banko, vzel iz sefa Modiglianijevo sliko ter jo z drugimi v mojem studiu raztrgal na koščke in vrgel v smetnjak.« Poleg slike Ženska s pahljačo italijanskega umetnika Amedea Modiglianija (narejene leta 1919) naj bi v smeteh končala še štiri slovita dela, ki so jih 2010. ukradli iz muzeja moderne umetnosti v Parizu: Tihožitje s svečnikom Fernanda Legera iz leta 1922, Pastorala Henrija Matissa (1905), Golobica z grahom Pabla Picassa (1911) in Oljka v bližini Estaqua Jacquesa Braqueja (1919). Gre za izjemno dragocena dela, uradno ocenjena na sto milijonov evrov, čeprav nekateri poznavalci trdijo, da je njihova vrednost v resnici kar 200 milijonov.



Pariški trgovec z urami Birn je večkrat ponovil, da je slike uničil, vendar mu tožilstvo ne verjame, saj naj bi bil lopov po njihovem mnenju »preveč inteligenten« za takšno barbarsko dejanje. Priznanju ne verjame niti Birnov sostorilec hrvaških korenin Vjeran Tomić, ki naj bi krajo tisočletja zasnoval. »Slike sem ukradel in želim, da jih Birn vrne,« je dejal na sodišču možakar, ki so mu francoski mediji nadeli vzdevek Spiderman zaradi izjemnih plezalnih sposobnosti. Nekdanji član tujske legije in ljubitelj umetnosti lahko menda prepleza skoraj vsako oviro. Tomić je bil do velike kraje obsojen že za 14 manjših, vse so bile povezane z umetninami.



Priložnost naredila največjega tatu



Lopovski podvig v pariškem muzeju moderne umetnosti mu je uspel zaradi katastrofalnih varnostnih ukrepov v tej prestižni ustanovi. Ko je 20. maja 2010 okoli treh zjutraj vlomil v muzejsko poslopje skozi okno, ki ga je dan prej pustil priprtega, kar ni mogel verjeti, kako slabo je bilo poskrbljeno za varnost. Alarmne naprave se niso sprožile in Tomić je sklenil, da poleg načrtovane kraje Legerjeve slike za znanega naročnika, soobtoženega starinarja Jeana Michela Corveza, odnese še štiri zgoraj omenjene. Tomić se je tiste noči v muzeju zadrževal kar uro in pol, v tem času ga ni opazil nihče od treh nočnih paznikov in tudi nadzorne kamere so bile postavljene na napačnih mestih, je preiskovalcem povedal obtoženec. Corvez mu je za Legerja plačal 34.000 evrov, medtem ko je glede odkupa nenaročenih del omahoval. Tedaj se je kot interesent pojavil Yonathan Birn. Modiglianijevo Žensko s pahljačo je kupil za 80.000 evrov in jo spravil v bančni sef, druge je imel v svojem studiu. Ker pa je policijska preiskava napredovala, se je zbal in jih naposled uničil, je povedal na sodišču.



Tomiću grozi 20 let zapora zaradi kraje kulturne dediščine, medtem ko lahko preprodajalca ukradenih umetnin Corvez in Birn dobita po 10 let za rešetkami. Tomić se je novinarjem pred sodiščem pohvalil, da se počuti kot lopov v slogu Arseneja Lupina, literarnega junaka z začetka 20. stoletja, lopova, ki je kradel le slike z veliko umetniško vrednostjo.



Vjerana Tomića je policija ujela na podlagi anonimnega obvestila, češ da muzej nenavadno pogosto obiskuje neki postaven moški. Kmalu po prijetju je priznal krajo, sodelavcev pa ni izdal, Corveza in Birna so izsledili s pomočjo drugih dognanj v preiskavi.