Štiriletnik je našel  pištolo in se ustrelil

TAMPA – Štiriletni malček iz ZDA ima veliko srečo, da je še živ: s pištolo, ki jo je našel doma, pod kredenco, se je ustrelil v prsi. Roshada Richardsona so odpeljali v bolnišnico v Tampi na Floridi in ga takoj operirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Detektivi pravijo, da je sprožil nehote. Z njim doma je bil 26-letni Akia Thomas, partner dečkove mame. Policija ga je prijela in obtožila več dejanj, tudi posedovanja orožja, nabojev, nevarne hrambe orožja in posedovanja kokaina. Pištola, s katero se je ustrelil štiriletnik, je bila ukradena, Thomas pa je nekdanji kaznjenec.



Mati Delicia Forte je šestletno hčer ravno takrat peljala v šolo, petletnico pa v vrtec, bilo je okoli 8.30 po lokalnem času. »Družina je okej, močna sem, hvaležna sem, da je s sinom dobro,« je povedala 24-letnica. »Pogovarja se, živ je, stabilen. O drugem ne bom govorila, samo o mojem zdravem sinu, kmalu bo prišel domov.«



Thomas ima na vesti več zločinov, kar 24-krat je bil obtožen, tudi zaradi drog; leta 2011 je bil zaradi posedovanja več kot 20 gramov marihuane obsojen na sedem mesecev zapora. Kot nekdanji kaznjenec ne bi smel biti v bližini orožja, kaj šele da bi ga imel.



Sosedje pravijo, da je na tistem območju veliko orožja, zlahka ga dobijo tudi otroci. »Naši policisti opravljajo svoje delo, a ne morejo biti povsod ob istem času. Če imate orožje, močno upam, da ste ga zaklenili,« pravi sosed Melvin Hicks.