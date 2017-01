Štiriletnega sina je utopil v kadi

NEW YORK – Pisalo se je leto 2013, ko je v ameriške medije kot strela z jasnega udarila novica o ljubezenskem razmerju med učiteljico Felicio Barahona iz newyorške čerti Bronx in njenim učencem Isaacom Duranom Infantejem. Zgodba je izjemno odmevna, saj se je paru rodil sinček Miguel. Takrat zares nihče ni pričakoval, da se bo o njih spet govorilo čez tri leta, in sicer na straneh črne kronike. V ponedeljek so na domu 36-letne Felicie našli njeno truplo in truplo njenega štiriletnega sina. Kaj kmalu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji prav 23-letni Infante, ki je priznal, da je z električnim kablom zadavil Felicio, Miguela pa utopil v kopalni kadi. Povedal je tudi, da se je za ta korak odločil, ker je bil jezen na nekdanje dekle. Ni se namreč strinjal z načinom njenega vzgajanja sina, ker naj bi ga oblačila v oblačila za deklice in na facebooku tudi označevala za nasprotni spol.



Njuna ljubezenska zgodba se je začela, ko je bil Infante star komaj 15 let. Ker bi bilo takšno razmerje kaznivo, je bila učiteljica precej previdna in potrpežljivo čakala do Infantejevega dopolnjenega 17. leta. Nato sta se začela redno predajati mesenim užitkom, pri čemer je učencu dejala, da naj ne skrbi, ker med seksom ne uporablja kondoma. Leta 2011 je tako Felicia zanosila, Infante pa je že načrtoval skupno življenje. Pravi, da se je vse skupaj začelo zapletati, ko je nasprotoval načrtom Felicie, da bi po rojstvu otroka zapustila državo in obiskala njeno družino. Preiskovalcem je še povedal, da je bilo njune zveze nato konec, ko ga je mama učiteljice zalotila pri pitju ruma in to povedala Felicii. Ta se je tako z Infantejem razšla že pred rojstvom Miguela leta 2012.



Infante je nasprotoval plačilu preživnine za otroka, pa čeprav se je, preden so policisti ugotovili, da stoji za dvojnim umorom, hotel izdajati za skrbnega očeta in tako zavesti preiskovalce. Felicia je z drugim moškim imela še enega otroka, in sicer osemletno hčerko, za katero pa že skrbi socialna služba.