Štiričlansko družino našli mrtvo v hiši

SYDNEY – Štiričlanska družina, ki so jo v ponedeljek mrtvo našli v hiši v Sydneyju, je bila najverjetneje zastrupljena, poročajo avstralski mediji – kriv naj bi bil plin; najverjetneje gre za umor in samomor, je sporočila policija in še, da znakov nasilja niso našli. Vzroka smrti niso hoteli razkriti, povedali so, da je prezgodaj za kakršne koli izjave.



Družina, 44-letni Fernando Manrique, 42-letna Maria Claudia Lutz in njuna dva otroka, 11-letna Elisa in 10-letni Martin, oba sta bila avtista, se je iz Kolumbije v Avstralijo preselila leta 2005. Starši se menda niso povsem strinjali glede vzgoje otrok, ki nista govorila. Mati je menda mnogo noči prebedela in skrbela za otroka, ki sta potrebovala nenehno terapijo in obiske pri zdravniku. O otrocih je pogosto objavljala na facebooku, njena najhujša nočna mora je bila, da bi se sin in hči izgubila.



Družino so našli, ko Maria Claudia ni prišla v službo, delala je v šolski menzi. Vodstvo šole je poklicalo policijo, ta pa je vdrla v hišo in našla starše in otroka mrtve, poginil je tudi njihov pes. Ravnatelj osnovne šole St Lucy's v Wahroongi Warren Hopley je povedal, da je še v petek pila kavo z drugimi mamami in bila videti v redu. Vsak dan je pripeljala otroka in ju prišla iskat, je povedal in še, da je vedel, da nekaj ni v redu, ko ni prišla v službo, v šolski menzi je po nekih podatkih delala prostovoljno. Njen mož je delal pri logističnem podjetju, bil je tehnološki vodja. Sosedje so povedali, da so bili običajna družina, otroka sta se pogosto igrala zunaj, a nikoli nista govorila. Soseda Sonja Perry je povedala, da jima je oče postavil igralo in da je veliko postoril tudi pri hiši. Otroka so imeli sošolci radi, je dejal Hopley in dodal, da za morebitne težave, ki bi jih imela družina, ni vedel. Mati je bila vedno vesela, prijazna z drugimi starši in je vseh 140 otrok pozdravljala po imenu, je povedal.