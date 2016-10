Število ranjenih v siloviti eksploziji narašča

ISATANBUL – Kot smo poročali je danes v bližini policijske postaje v istanbulski četrti Yenibosna odjeknila močna eksplozija. Eksploziv je bil nameščen na motornem kolesu, ranjenih pa je najmanj pet oseb, od tega ena huje.

Priče so povedale, da so zaslišale močno eksplozijo in strele. Policija je v strahu pred novimi eksplozijami zapečatila območje. Eksplozija je razbila okna na policijski postaji, močno poškodovano je bilo eno vozilo, zaradi česar so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojavljali sumi, da je šlo za avtomobil bombo. Guverner četrti Vasip Sahin je nato sporočil, da je šlo za bombo, nameščeno na motornem kolesu.

Kdo naj bi stal za napadom, še ni znano, je pa podobne napade v preteklosti izvedla prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK), navaja AFP.

V Istanbulu in Ankari se je v zadnjih mesecih zvrstilo že več podobnih napadov. Junija je v trojnem samomorilskem napadu na letališču Atatürk umrlo 47 ljudi, oblasti so odgovornost zanj pripisali skrajni skupini Islamska država (IS). Avgusta pa je samomorilski napadalec, domnevno povezan z IS, na kurdski poroki v mestu Gaziantep ubil 57 ljudi, od tega 34 otrok.

Država še vedno čuti tudi posledice julijskega poskusa vojaškega udara, za katerega oblasti krivijo v ZDA živečega klerika Fethullaha Gülena.