Starši so ga razorožili

SLAT LAKE CITY – Več kot 100 policistov je v četrtek obkolilo srednjo šolo v Bountifulu v ameriški zvezni državi Utah, potem ko je oboroženi 15-lentik v učilnici za naravoslovje takoj po začetku pouka streljal v strop, razorožili pa so ga kar njegovi starši.



Fant je doma vzel pištolo in šibrovko ter naboje in se tako oborožen namenil v srednjo šolo Mueller Park Junior High, 19 kilometrov od Salt Lake Cityja. Ko so starši opazili, da ni orožja, so pohiteli v šolo in prispeli še ravno pravočasno, da so slišali, kako je vstopil v razred, poln dijakov, in ustrelil v strop, je povedal policist Dave Edwards, bilo je okoli 8.15 po lokalnem času; potem sta k njemu skočila oče in mama, ona mu je iz rok iztrgala šibrovko, je dodal Edwards in še, da je fant streljal nalašč, motiva pa še ne poznajo. Na srečo je ustrelil le enkrat in ni nikogar ranil. Bountifulski policijski komandir Tom Ross je izjemno hvaležen staršem, da so se vpletli in da se je incident končal brez prelivanja krvi.



Ali je imel 15-letnik kakšne težave v šoli, še ni znano, jasno pa je, da bo imel težave zdaj. Odpeljali so ga v 13 kilometrov oddaljen pripor za mladoletne, obtožili so ga kraje strelnega orožja ter vnosa orožja v šolo, najverjetneje pa ga bodo obtožili še česa. Policisti so ga po napadu zaslišali, ves čas so bili prisotni njegovi starši.



Medtem ko so posredovali starši, je neki učitelj poklical policiste. Prvi je v šolo prišel v dveh minutah in fanta prijel tik zatem, je sporočila policija. No, v tem času je prišlo že več kot 100 policistov, ki so se odzvali na klic, da v šoli nekdo strelja. »Policisti so kar prihajali in prihajali,?? je za lokalne medije povedal dijak Jaron. Preden so odšli, so se prepričali, da je na šoli zares varno; med drugim so na hodniku našli nahrbtnik, ali je bil napadalčev, ni znano, izkazalo se je, da ni v njem nič nevarnega.



No, poleg policistov so se pred šolo zbirali tudi starši dijakov, več sto jih je na šoli, domov so jih smeli odpeljati po enajsti uri. Candy Beckstead je bila ravno pri zobozdravniku, ko jo je poklicala sestra in povedala, da se nekaj dogaja na sinovi šoli. S sinom, ki je v osmem razredu, ni govorila, je pa pohitela v šolo: »Bila sem iz sebe, panična, jokala in kričala sem.«



Strel je odjeknil dva tedna po tem, ko je 16-letnik v šoli v Oremu, 80 kilometrov severno od bountifulske srednje šole, zabodel pet sošolcev. Najstnik je potem zabodel še sebe, a je preživel, prav tako njegove žrtve. Obtožili so ga petih poskusov umora.