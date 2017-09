Starši, pozor: nov najstniški izziv na spletu terja hude poškodbe

NEW YORK – Nickolas Conrad (15) je bil žrtev izziva z vročo vodo (hot water challenge) in dobil opekline prve in druge stopnje, potem ko mu je po vratu prijatelj zlil vrelo vodo. Nicolas je dejal, da se mu je koža na vratu kar odlepila. Skupina fantov ga je ponoči zbudila, nato pa ga je eden od njih polil z vrelo vodo. »To je bila najhujša bolečina v mojem življenju,« je povedal Nickolas.

V začetku avgusta je v New Yorku 11-letna deklica prav tako staknila hude opekline, potem ko so jo prijatelji polili z vrelo vodo, v ponedeljek pa jo je podobno skupil še neki najstnik iz New Yorka.