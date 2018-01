Starši imeli v ujetništvu svojih 13 otrok

PERRIS – Kalifornijska policija je v nedeljo aretirala 57-letnega Davida Turpina in 49-letno Louise Anno Turpin, ki sta imela v svoji hiši zaprtih 13 svojih otrok, starih od 2 do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila policiji, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni.

Do konca sodnega procesa niti blizu otrok

Policija je med posredovanjem v kraju Perris vzhodno od Los Angelesa to tudi odkrila in aretirala grozovita očeta in mater. Sodišče je obema odmerilo po devet milijonov dolarjev varščine, kar zagotavlja, da do konca sodnega procesa ne bosta mogla na prostost ali blizu otrok.

V hudem smradu priklenjeni na postelje

Po poročanju lokalnih medijev je 17-letnica, ki je prijavila to komaj verjetno zgodbo, podobnejša 10-letnici, saj je povsem nedohranjena. Policisti je tudi pretreslo, ko so izvedeli dejansko starost ujetnikov, saj so med njimi tudi že zdavnaj odrasle osebe.

Ravnatelj zasebne šole

David Turpin ima prijavljeno zasebno osnovno šolo od 1. do 12. razreda, samega sebe pa kot šolskega ravnatelja. Naslov šole, ki je bila uradno odprta marca 2011, je naslov njegove domače hiše, kjer so policisti odkrili ujetnike.