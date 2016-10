Starši, da te kap: »Dojenček, star 40 dni, ime Marija, na prodaj«

DUISBURG – Neki Nemec iz Duisburga je na spletni prodajalni ebay objavil grozljiv oglas. Za 5000 evrov je prodajal 40 dni starega dojenčka. V oglasu je bilo tudi nekaj fotografij črnolase dojenčice in pripis: »Dojenček, star 40 dni, ime Marija, na prodaj.«

Oglas so umaknili v 30 minutah po objavi, potem ko so prejeli ogromno ogorčenih sporočil drugih uporabnikov. Zadevo so predali policiji, ki je že začela preiskavo.