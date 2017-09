Starše so po objavi posnetka aretirali

FORMOSA – Na spletu se je pojavil šokanten video, na katerem lahko vidimo pijanega otroka, kako ga starši napeljujejo k pitju piva in kajenju cigaret. Kmalu zatem, ko se je pojavil na spletu, so se odzvale oblasti in na njunem domu v Formosi na severu Argentine aretirale 17-letno mamo in 18-letnega očeta. Nepredstavljivo je, da sta sama objavila video na družabnih medijih, nato pa se branila s trditvijo, da je šlo za zafrkancijo in da otrok nikoli ni zares dobil alkohola in cigaret.

Izkazalo se je, da sta dala deklici kaditi konopljo.

Kljub temu je na posnetku razvidno, da se otrok ziblje in je očitno opit. Na koncu videa za trenutek izgubi zavest in skoraj pade po tleh, zadnji hip ga ujame mama. Še več, izkazalo se je, da sta dala deklici kaditi konopljo. Nesrečnico so nemudoma prevzele socialne službe in jo začasno predale njeni babici.

Ker je mati otroka stara komaj 17 let, ji bodo najverjetneje sodili kot mladoletni osebi, kaj se z njo trenutno dogaja, ni znano.

Odziv uporabnikov spleta na njun videoposnetek je bil pričakovano ogorčen. Policija je bila hitro obveščena o njem in pozvana, naj ukrepa. Številni uporabniki so se spraševali, kako je sploh mogoče, da kdo dobi takšno zamisel. Povrhu se starši na ves glas smejijo, ko se nesrečna deklica trudi ostati pri zavesti. »Zaslužita si najhujšo kazen. Uboga princeska. Ne zaslužita si biti oče in mati. Ubogi mali angelček,« je nekdo zapisal pod videoposnetkom.