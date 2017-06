Starša pustila otroka s tremi psi: pitbul jo je pogrizel do smrti

MICHIGAN – Susannah Jean Murray, komaj tri tedne staro dojenčico iz Michigana, je pogrizel, kar se je kasneje izkazalo za usodno, pitbul. Starši so jo namreč pet minut pustili samo v sobi s tremi psi omenjene pasme.

Eden od njih je nenadoma napadel deklico in jo ugriznil v glavo. Čeprav so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico na operacijo, so bile poškodbe prehude. Naslednje jutro je umrla, piše tamkajšnji lokalni spletni portal MiLive. Po tem strašnem dogodku so vse tri pse odpeljali v zavetišče za živali, kjer so trenutno v karanteni.

»Če imate otroka starega tri tedne, ga ne puščajte samega, še posebej ne v bližini psov. Tu ne gre samo za pasmo pitbul, vsak pes lahko napade,« je povedal šef lokalne policije Terry Dixon.

Sosedje družine so zgroženi, staršev, ki sta pustila otroka s psi, pa menda ne bodo kazensko preganjali.