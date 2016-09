Starša mu nista dala jesti, 7-letnik za hrano prodajal plišasto igračo

FRANKLIN – »Strlo mi je srce«, tako izkušnjo opisuje policist, ki je prejšnji mesec na mestnih ulicah našel 7-letnega dečka, ko je skušal svojo plišasto igračo prodati za hrano, poroča Daily Mirror.

Steve Dunham pravi, da je dečka opazil in pristopil k njemu: »Povedal mi je, da skuša prodati svojo plišasto igračo za hrano, saj že več dni ni jedel.«. Policist je dečka takoj odpeljal na večerjo, kasneje pa možje v modrem obiskali dečkov dom, kjer so naleteli na strašen prizor.

Družina je živela v popolnem razsulu, sredi umazanije, odpadkov, mačjega urina in praznih steklenic, so poročali. Dečkova starša sta zato pristala na sodišču in priznala svoje zločine. Grozi jima do šest mesecev zapora.