Srhljivo: otroka (2) namestil v avto in se pri veliki hitrosti namerno zaletel

DENVER – Mali Isaiah je doživel hudo nesrečo, ki bi se skoraj končala tragično. Pri komaj dveh letih je bil v avtu z očetom, ko je prišlo do silovitega trčenja. V nesreči mu je pretrgalo vratno mišico, zaradi zloma so mu operirali nogo in vstavili vijake, glavo pa so mu zašili z okoli 30 šivi. Pot do okrevanja bo dolga, a malček se ne da.

Zanj in njegovo mamico Nancy Lopez zbirajo sredstva na portalu Gofundme. Do danes so dobrodelneži za njiju namenili prek 32 tisoč evrov.

Nameraval ga je ubiti

Mediji so razkrili grozljivo zgodbo, zakaj je nemočni Isaiah pristal v bolnišnici. Za to je odgovoren njegov oče, 29-letni Nathan Weitzel, ki se je pri veliki hitrosti zaletel v druga vozila. Policiji je priznal, da je želel sina ubiti. Kot razlog je navedel dejstvo, da je otrok velika odgovornost in se ni čutil pripravljenega na to, poroča Telegraph. V urah pred dejanjem naj bi zaužil kokain.

Policija ga je obtožila poskusa umora in zanemarjanja otroka.