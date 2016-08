Srhljivo: mati ubila svoje štiri otroke, nato hotela soditi še sebi

TOKIO – Japonsko javnost je v nedeljo pretresla novica o krutem umoru. Mati naj bi ubila svoje štiri otroke, nato pa poskušala narediti samomor, poroča Telegraf.rs.

Japonski mediji so objavili zgodbo, ki spada naravnost v grozljivko: mož in oče štirih otrok se je vrnil domov, kjer je našel trupla 10-letnega dečka, dveh šestletnih deklic in najmlajše, triletne punčke. Takoj ko je zagledal grozljivi prizor, je poklical policijo, na kraju pa je bila tudi 41-letna mama, ki naj bi ubila svoje štiri otroke. Mediji so poročali, da naj bi bili na vsaj enem izmed otrok opaženi znaki zadušitve.

Žensko so prepeljali v bolnišnico, saj je imela na zapestju rano, ki si ji je povzročila sama, ko si je poskušala vzeti življenje, vendar samopoškodba naj ne bi bila nevarna. Policija je žensko že zaslišala, dejanje naj bi že priznala.