Srhljivi klovni: starši bodo vzeli pravico v svoje roke

LJUBLJANA, ZAGREB – Zadnje dni so družabna omrežja preplavili srhljivi klovni, ki strašijo v javnosti. Pojavili so se tudi v Sloveniji, kjer starši že bentijo nad početjem zamaskirancev, na katere opozarja tudi policija. Starši na Hrvaškem pa očitno načrtujejo pravo vstajo.

V več hrvaških mestih so v zadnjih dneh zasledili klovne, ki so strašili predvsem otroke. Globalni trend se je razširil v Osijek, Bjelovar, Slunj, Donji Miholjac in nekatera druga mesta. Neka starša iz Osijeka sta v sredo policiji prijavila klovna, ki je tekel za njunim otrokom, policija pa je pozneje prebivalce pozvala, naj se pomirijo in ne zganjajo panike po nepotrebnem.

Tudi na spletu se je pojavilo več fotografij srhljivih klovnov v različnih delih Hrvaške, v medijih pa so se že pojavili napisi, da bodo starši vzeli pravico v svoje roke. Na facebooku je neka mati zapisala, da njeni otroci nočejo v šolo in da jih ponoči tlačijo nočne more. »Moramo najti te bedake. Za njih je vse skupaj šala, naši otroci pa imajo travme. Zakaj ne napadejo mene, odraslega moškega, temveč so se spravili na najbolj ranljive? Ko jih odkrijejo, naj jim polomijo noge,« je besen neki oče.

Policija starše miri, ti pa grozijo, da bodo s klovni fizično obračunali, ob tem pa dodajajo, da se bojijo edino tega, da bodo morali kazensko odgovarjati.