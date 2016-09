Srhljiva smrt vinogradnika: stiskal je grozdje, stroj stisnil tudi njega

SAMATORCA – V soboto popoldne se je v Samatorci, tik ob meji, pripetila izredno huda nesreča, v kateri je izgubil življenje domačin, ki je doma stiskal grozdje, je poročal Primorski dnevnik.

Vinogradnik Jožko Colja, lastnik istoimenske turistične kmetije, naj bi pozno popoldne v kleti s svojimi stroji stiskal grozdje, pri čemer naj bi ga povleklo v sam stroj. Na kraju so posredovali reševalci, ki pa ponesrečencu niso več mogli pomagati, sodelovali so tudi gasilci in karabinjerji, ki so naposled lahko samo potrdili smrt domačina.