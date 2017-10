Sredi mesta: napadel jo je podivjan pujs

DARLASTON — Minuli teden je 61-letna Marie Yates doživela neprijetno srečanje s pobeglim pujsom. Nič hudega sluteča se je sprehajala vzdolž ulice v britanskem Darlastonu, ko je kar naenkrat pritekla podivjana žival. Marie se je pred časom že sprla z lastnikom pujsa, potem ko se je pritožila, da ga ima v neprimerni ogradi. Žival jo je napadla, ko je bila na poti do svojega avtomobila, in ji zadala tako močne rane, da jo je moral rešilec odpeljati v bolnišnico Walsall Manor, kjer je čez noč ostala na opazovanju. »Izkrvavela bom do smrti,« je po napadu dejala svojemu bratu Gregu, ki ga je poklicala na pomoč. »Žival jo je napadala s hrbta,« je pristavil 53-letni Greg. »Močno ji je poškodovala desno nogo. Poskušala mu je zbežati, a jo je napadel še s prednje strani in ji zadal še eno globoko rano na sprednjem delu leve noge.« Prepričan je, da bi žival lahko ubila otroka, če bi ga napadla.

Marie, ki živi sama, je prestala čiščenje ran, a bo potrebovala plastično operacijo, da se ji normalno zacelijo. »Policija je prejela klic, da je v Darlastonu na svobodi pujs, nekaj pred pol deseto zjutraj. Na prizorišču sta bila policist in reševalno vozilo.« Pozneje so podivjanega pujsa ujeli in ga vrnili v njegovo ogrado. Zakaj jo je žival napadla, kako ji je uspelo zbežati in kakšna bo njena usoda, še ni znano.