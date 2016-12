Sredi belega dne ukradel vedro zlata

NEW YORK – Policija v New Yorku mrzlično išče moškega, ki je izkoristil gnečo med prometno konico in odkorakal z vedrom zlata iz oklepnega vozila. V njem je bilo 39 kilogramov zlatih lističev, ki so vredni skoraj 1,6 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov).



Televizija WNBC je ta teden objavila posnetek kraje, ki se je sicer zgodila že konec septembra sredi Manhattna. Na posnetku moški opazuje tovornjak, nato pa na hitro vzame vedro in z njim odide ter se pomeša v množici. Da mu je to uspelo, je bilo potrebnih natanko 20 sekund nepozornosti dveh oboroženih varnostnikov. Prvi je zapustil zadnji del tovornjaka, da bi sedel za volan, drugi pa je govoril po telefonu in bil s hrbtom obrnjen proti odprtemu tovornemu delu, kjer je bil nadvse dragoceni tovor. Na drugem posnetku je še viden ropar, kako hodi in nosi težko vedro v naročju, si ga nato oprta na hrbet in vmes celo postavi na cesto, da si malo spočije in zajame sapo. Za pot, ki običajno traja 10 minut, je porabil eno uro. Na križišču 49. ulice in Tretje avenije je možak skočil v kombi in se odpeljal. Ni sicer jasno, ali je sploh vedel, kaj je vzel, je še poročala televizija. »Mislim, da je iz njega, ko je srečnež odprl vedro, posijala velika mavrica,« je za WNBC dejal newyorški detektiv Martin Pastor, ki raziskuje primer.



Moški, star med 50 in 60 leti, po videzu hispanskega rodu, je nato poniknil, morda se skriva nekje na območju Orlanda ali Miamija. Policija zdaj prosi javnost, da ji pomaga pri iskanju.



Naključni tatovi so že večkrat v preteklosti izkoristili pravi trenutek na pravem mestu in nevede obogateli z ogromnimi količinami zlata. Pravzaprav je med največjimi in najbolj znamenitimi ropi v Veliki Britaniji prav zločin stoletja, kakor so poimenovali rop skladišča Brink's Mat pri londonskem letališču Heathrow leta 1983. Oboroženi roparji so se sicer namenili ukrasti denar, a so naleteli na sanjski in mnogokrat dragocenejši zlat plen – kar 3,9 tone zlata, ki je bilo takrat vredno 112 milijonov ameriških dolarjev.