Sprehajalci na igrišču našli deklico s prerezanim vratom

LONDON – V Veliki Britaniji so 15-letnico obtožili umora sedemletne deklice. Truplo deklice so v ponedeljek našli na igrišču v Yorku, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila britanska policija.

Najstnica je obtožena umora in posedovanja orožja in je bila danes pripeljana pred sodišče. Trenutno v priporu čaka na naslednje zaslišanje, ki bo v petek.

Našli so jo sprehajalci

Sedemletnico so s prerezanim vratom v ponedeljek našli sprehajalci psov v bližini njenega doma v Yorku na severu Anglije, poroča angleški časnik The Sun. Pripeljali so jo v bližnjo bolnišnico, kjer pa je poškodbam podlegla.

Žrtvi se je med tedensko parlamentarno sejo poklonila tudi britanska premierka Theresa May in družini izrazila sožalje.

Več otrok morilcev

Velika Britanija je doslej imela že več odmevnih primerov otrok morilcev. Najbolj razvpita sta bila desetletna Jon Venables in Robert Thompson, ki sta bila leta 1993 v Liverpoolu obsojena umora dvoletnika.

Zaradi umora 39-letnice v Heartpoolu, sta bili lani na dosmrtno ječo obsojeni dve dekleti, ki sta bili v času umora stari 13 in 14 let. Med sojenjem so povedali, da sta medtem, ko sta svojo žrtev pohabljali več ur, posneli več selfijev in komunicirali preko družbenega medija Facebook. Po umoru sta celo poklicali policijo in zaprosili za prevoz domov.