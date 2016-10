Spet so se tresla tla: potresov vse več

NORCIA – V osrednji Italiji, ki jo je v nedeljo prizadel nov rušilni potres, se tla še niso umirila. Med številnimi popotresnimi sunki je najmočnejši davi ob 4.27 na območju Norcie dosegel magnitudo 4,2.

Seizmologi opozarjajo, da so bili tokratni potresi geodinamično povezani z avgustovskim in da bi lahko prišlo do učinka domin, ko bi en močan potres vodil k drugemu vzdolž osrednje apeninske prelomnice.

Medtem so številni prebivalci prizadetega območja, ki so po prvih potresih še imeli dom, ostali brez strehe nad glavo. Kot je povedal predsednik pokrajine Marke Luca Ceriscoli, so ponoči oblasti pomagale okoli 15.000 ljudem, kar pa je le delček vseh, ki niso spali doma. Številni, ki so ostali brez strehe nad glavo, so si namreč sami poiskali nadomestne rešitve.

Italijanska vlada bo danes razpravljala o ukrepih in pomoči po potresih.