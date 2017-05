Sosedo umoril zaradi papige

RIM – Ignazio Frailis, 46-letnik s Sardinije, se je pritajil in z nožem v roki čakal na 60-letno Mario Bonario Contu, ki je bila zunaj s prijatelji. Ko je prišla domov, jo je zabodel, in to enajstkrat, poleg tega pa je ranil tudi njeno prijateljico, ki je nesrečni Marii poskušala pomagati.



Vzrok za napad, ki se je končal s smrtjo matere dveh otrok, je bizaren: kriva je Marijina papiga, no, v resnici Maria, ki je papigo naučila številnih žaljivk, ki jih je ptič kričal vsakokrat, ko je zagledal Frailisa. Ta je bil prepričan, in to je tudi na glas povedal, da je Contujeva ptiča namerno naučila žaljivih besed, da bi ga prizadela. Lokalni mediji poročajo, da je nezaposleni Frailis večino časa preživel doma, zamotil se je z igranjem nasilnih videoigric, ker je Marijin najbližji sosed, pa je lahko slišal papigine zmerljivke.



»Ker je ves dan poslušal papigo, je postal z njo obseden,« je za medije povedal preiskovalni sodnik Paolo De Angelis. »Ne izključujem njegovih psihičnih težav. Niti najhujša papiga na svetu ne opraviči dejanja, ki ga je zakrivil.« Ko so ga prijeli, je bil Frailis »zelo umirjen in poln jeze«, kot je povedal eden od policistov, ki so mu odvzeli prostost. Ti so povedali še, da se je osumljenec že večkrat pritoževal zaradi papige. »Policisti so se pogovorili z obema, gospe so celo predlagali, naj papigo prestavi na drug konec hiše, ki ne gleda na Frailisov dom,« so še sporočili. Frailisov stric Dario Serra vztraja, da je nečak miroljuben človek: »Dober moški je, skrbel je za mačke in pse, nikoli ni nikomur nič hotel.«