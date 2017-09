Sosedje v šoku, pod streli v nočnem klubu umrl 38-letnik

SENJ – Ponoči se je v enem od senjskih nočnih klubov zgodila tragedija. Po poročanju spletnega portala Senjska bura je do streljanja prišlo malo pred šesto uro zjutraj, pod streli je umrl 38-letnik, moška, stara 26 in 27 let, pa sta ranjena. Oba so sprejeli v reško bolnišnico in nista v smrtni nevarnosti.

Policija je že prijela 55-letnika iz Senja, preiskava pa še traja.