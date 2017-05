Soseda vdrla, ko je dojila otroka, in jo poskušala zverinsko posiliti

ŠTIP – Iz Makedonije poročajo o grozljivem poskusu posilstva. Kot piše Alo, je 18-letna mamica v svoji hiši preživela brutalen napad sosedov, ki sta nepovabljena vstopila v hišo. Takoj sta jo začela s pestmi udarjati po telesu, ko je padla na tla, pa sta jo še obrcala. Ob tem sta ji trgala obleko, se je dotikala in grozila, da jo bosta posilila. Na koncu sta jo zvlekla iz hiše in poskušala udejanjiti svojo grožnjo.

Krike 18-letnice so k sreči slišali drugi sosedje, ki so pritekli na pomoč. Nasilneža sta pobegnila, pretepeno dekle pa so odpeljali v bolnišnico.

Makedonska policija je ogabnežema že na sledi.