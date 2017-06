Šokantni klic: tako je Darko izvedel, da je umrl njegov oče

SANKT PETERBURG – Darka Jovanovića je šokirala tragična vest. Očetovi sodelavci so mu namreč sporočili, da je na gradbišču v Rusiji umrl njegov 59-letni oče Milivoje. Medtem ko v podjetju molčijo, so očetovi gradbeni kolegi povedali, da se je nesreča zgodila med delom na gradbenem odru, ki ni bil pritrjen.

»Izgubil je ravnotežje in z višine štirih metrov padel na glavo,« je v srbskim medijem razkril skrušeni Darko.

Milivoje se je na delo v Rusijo odpravil zadnjega maja, v petek je še govoril s sorodniki po telefonu, v nedeljo pa so prejeli klic. Darko je pobrskal po ruskih medijih in odkril, da se je nesreča zgodila ob 1.30 ponoči. Po padcu so njegovega očeta odpeljali v bolnišnico, kjer so ga oživljali, a so bile poškodbe tako hude, da jim je ob 4.15 podlegel.

Darko se ob tem sprašuje, kaj je njegov oče počel sredi noči na gradbišču, a rusko podjetje z družino ne komunicira.