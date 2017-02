Šok! Reprezentanta napadel neznanec, danes so ga operirali

MAINZ – Jan Klobučar, član odbojkarske reprezentance, je bil tarča napada v nočnem lokalu v Mainzu.

Iz kluba United Volleys Rhein-Main so sporočili, da ga je pred dvema tednoma napadel neznanec in huje poškodoval. S kozarcem naj bi ga udaril v obraz. Kar je bilo na začetku videti kot buška, pa se je kasneje, čez več dni, izkazalo za zlom čelne kosti in poškodbo čeljusti, zaradi česar je bilo treba Klobučarja operirati. Operacijo je prestal uspešno, koliko časa bo odsoten z igrišč, pa še ni jasno.

Priča napadu je bil Janov klubski kolega Adrian Aciobanitei, ki je dejal, da se Klobičar ničesar ni spomnil, zaradi hudih poškodb je namreč omedlel. Napad so sicer prijavili tudi policiji.