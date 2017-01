Šok pri Koprivnici: Ivana zmrznila sredi ceste, za seboj pustila tri majhne otroke

HLEBINE – Ivano Cimerman (38), mamico treh otrok iz Hlebine pri Koprivnici, so našli zmrznjeno na cesti, poročajo hrvaški mediji. Ivana, ki je po pričevanjih prijateljev bila ljubeča mati in dobra žena, se je peš odpravila na 15 kilometrov dolgo pot do hiše svojih staršev, nihče pa ne ve zakaj.

»Bila je sijajna oseba, vedno pripravljena pomagati sočloveku in zelo duhovita. Radi smo bili v njeni družbi, ker nas je vedno spravila v dobro voljo. Njena smrt nas je zelo prizadela.« je v solzah povedala njena prijateljica.

Po prvih informacijah naj bi Ivana v sredo zvečer krenila na petnajst kilometrov dolgo pot do vasi Repaš, kjer se nahaja hiša njenih staršev. Oba namreč delata v Nemčiji, zato je Ivana srkbela za hišo in jo večkrat obiskala. Ivano so nato v četrtek zjutraj našli mrtvo, razlog njene smrti pa naj bi bila hipotermija.

Vsi, ki so jo poznali pravijo, da je Ivana bila dobra mati in soproga, z možem Sašom imata dve hčerki, stari eno in štiri leta, ter 11-letnega sina. Celotna družina je popolnoma v šoku zaradi nenadne smrti mlade mamice, možu in otrokom pa sta se pridružila tudi Ivanina starša, ki sta se v domovino vrnila takoj, ko sta izvedela novico. Še vedno se vsi sprašujejo kaj je Ivano privedlo do tega, da se je peš odpravila na pot, saj se je navadno do hiše staršev odpeljala z avtom.

