Šok: na očetovem grobu ustrelili Mamića

ZIDINE – Hrvaški mediji poročajo o atentatu na Zdravka Mamića. Napadalec naj bi ga ustrelil med obiskom očetovega groba, ki je preminil pred natanko enim letom. Krogla naj bi ga zadela v nogo, napadalec pa je po streljanju zbežal.

Kot poročajo na spletni strani 24sata.hr, se je napad zgodil v mestu Zidine pri Tomislavgradu. Mamić ima poškodovane spodnje okončine, prvo moč pa so mu nudili v zdravstvenem domu v Tomislavgradu, kjer so potrdili, da so na zdravljenje sprejeli osebo, ki je imela strelne rane. Dodali so še, da poškodovani ni v smrtni nevarnosti. Rano so mu oskrbeli, kmalu pa naj bi bil tudi odpuščen v domačo oskrbo.

Mamić v zadnjem času ni pretirano priljubljen. Pred približno dvema mesecema je neprijetno izkušnjo doživel tudi med dopustovanjem na Bolu na Braču , kjer ga je napadalec s pestjo udaril v obraz, zaradi česar je omahnil v morje, za nekaj trenutkov pa naj bi celo izgubil zavest.

