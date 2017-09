Šok: mamici ukradli sedem tednov starega dojenčka

FONTANA – Puščate motor avta v teku in medtem na hitro skočite opravit kakšno nujno stvar? Potem veste, da izzivate (ne)srečo.

V torek popoldne je v kraju Fontana v Kaliforniji neka mamica pustila vozilo kia optima na parkirišču in na hitro skočila po hrano. Motor je bil v pogonu, da je imel sedem tednov star dojenček ugodno klimo v vozilu. Zapuščeno vozilo je opazil neki moški, ki je bil v sosednji kavarni, stekel do njega in se odpeljal. Šokirana mamica se je pognala za njim in vpila, naj ji vrne otroka.

Ob 1.56 je bil dogodek prijavljen policiji, uro in pol kasneje pa so vozilo našli kakšnih 20 kilometrov stran. Priča je povedala, da so videli moškega, ki je tekel z otrokom v rokah. Hitro so ga odkrili, otrok je bil pri njem in na srečo brez praske.

Storilca so prijeli, ni pa še znano, ali bodo kakšne sankcije sledile tudi za mamico.