To so razkrili o mami, ki je ubila triletnega Denisa

PULJ – Na dan prihajajo nove šokantne podrobnosti iz življenja nesrečnega triletnika Denisa, ki ga je kruto pokončala lastna mati Chiara Pašić .

Potem ko so mediji množično objavili kruto zgodbo, so se novinarjem oglasili zgroženi bralci, ki omenjeno mamo iz pekla poznajo. »Oblil me je pot, ko sem v časopisih zagledal njeno sliko, saj sva še pred kratkim komunicirala na eni od spletnih strani za spoznavanje. Podrobnosti najine virtualne komunikacije bom zadržal zase, lahko pa rečem, da je bila nabila s strastjo in spolno privlačnostjo. Malce sem mlajši od nje, zato se mi je zdelo nenavadno, da je z menoj sploh začela pogovor. Rekla mi je, da rada spoznava mladeniče med 21 in 35 leti in da je naravna ter odprta za nove izkušnje,« je povedal eden od bralcev Jutarnjega lista. Rekla mu je, da živi sama, otroka sploh ni omenila, je dodal. Morala bi se srečati tudi v živo, na tem srečanju pa bi moral biti tudi Chiarin prijatelj, s katerim sta že nekaj časa imela intimno zvezo.

Še en bralec pa je povedal takole: »Moj prijatelj se je zaljubil vanjo. Rekel bi, da ga je osvojila s svojimi fotografijami, na katerih so vidni mamljivi deli njenega telesa. Na spletni strani ima tudi posebno mapo s svojimi fotografijami, a to le za tiste, ki si jih sama izbere. Zdelo se mi je, da imajo prednost tujci. Rekla je, da govori več tujih jezikov, tudi nemško, špansko, italijansko in makedonsko.«

Smrt malčka je v javnosti sprožila bes, ogorčenje in šok ter seveda množične odzive. Zapisi pa se vrstijo tudi na njenem facebooku profilu, kjer najdemo tudi fotografije njene zadnjice. Njeni virtualni prijatelji seveda ne najdejo lepih besed, strinjajo pa se, da na tem svetu gotovo ne bo našla svojega miru.