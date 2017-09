So pevko Jeleno ubili, ker se je odpovedala zapuščini?

BEOGRAD – Srbska policija je pretekli teden prijela osumljenca za umor srbske pevke Jelene Marjanović . Okrutni zločin, ki se je zgodil pred letom in pol, je pretresel Balkan, kaj točno se je dogajalo, ko je ugasnilo pevkino življenje, pa še danes ni popolnoma jasno. Na dan pa vseeno prihajajo nekatere podrobnosti, ki bi lahko razkrile motiv Zorana Marjanovića, osumljenega umora.

Pevkin sorodnik je za Kurir razkril, da naj bi se v hiši družine Marjanović tik pred umorom odvijala prava drama in spor zaradi pisma, v katerem sta bila zapisana odločitev sodišča in Jelenino soglasje, da se odpoveduje stanovanju v središču Beograda, ki je bilo predmet zapuščinske razprave. Pošto, ki je bila naslovljena na Jeleno, naj bi odprl Zoranov brat Miloš, ga prebral in zanetil prepir. »Marjanovićevi so jo napadli in ji očitali, kako se lahko odpove stanovanju v središču mesta, ter jo spraševali, ali ne ve, koliko so vredna taka stanovanja.

Umor, ki je pretresel Srbijo .

A njej stanovanje ni bilo mar, dejala jim je, da ga ne potrebuje, in si nakopala še več težav. Jelena naj bi se po prepiru potožila mami in ji zaupala, kakšen pekel preživlja. Preiskovalci sumijo, da je Marjanović več kot 24 ur poskušal prikriti sledi zločina. Nekaj dni po umoru pevke, katere truplo so našli v kanalu, so opravili na njegovem domu preiskavo in odkrili, da je po vsej hiši uporabil kemikalije.

Da je Zoran morilec Jelene, je pred letom trdil tudi astrolog Dušan Veličković, ki je dodal, da mu je pri umoru pevke pomagal oče Vladimir. Motiv za kruti zločin nanj bi bilo ljubosumje.