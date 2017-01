Snežana (32) umrla devet dni po porodu

KRAGUJEVAC – V kliničnem centru v Kragujevcu je umrla 32-letna Snežana Jovanović. Svet je zapustila devet dni po rojstvu otroka. Blic poroča, da je rodila 20. decembra lani s carskim rezom. Njena družina je prepričana, da je zdravstveno osebje zagrešilo napako, zaradi katere je prišlo do zapletov in Snežanine smrti.

Njen brat Slaviša Vasiljević je povedal, da je mamica za seboj pustila hčerko Danko in novorojenčka Nikolo, ki je še v inkubatorju. Za medije je povedal, da njegova sestra ni bila nikoli bolna: »26. decembra so jo odpustili iz bolnišnice, 30. decembra pa se je tja vrnila. Imela je bolečina, sprejeli so jo v urgentnem centru. Slišala sva, medtem ko je že bila tam. Povedala mi je, da jo vse boli in da ima modrice po telesu. Umrla je 1. januarja na operacijski mizi. Izvidov obdukcije še nismo dobili, nihče nam ni povedal, kaj je bil vzrok smrti. Mislimo, da so slabo opravili svoje delo.«

Iz bolnišnice so sporočili, da so 30. decembra ugotovili težave s trebušno slinavko in začeli terapijo. A že naslednji dan se je njeno zdravstveno stanje hudo poslabšalo, zaradi česar so jo morali oživljati. Nato se ni več zbudila.